В Челябинске объяснили, почему не вывозится мусор с контейнерных площадок

Регоператор пообещал убрать весь мусор в ближайшем времени Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске начали жаловаться на перебои с вывозом мусора за последние несколько дней. Жители города сообщают, что контейнерные площадки многих районов сильно захламились из-за отходов. В министерстве экологии Челябинской области объяснили, что проблема возникла из-за плохой погоды.

— Причиной смещения сроков вывоза отходов стали сильные дожди, обрушившиеся на регион. Из-за отключения электричества вследствие неблагоприятных погодных условий в Сосновском районе на сортировочных комплексах замедлился этап обработки, в связи с чем создалась очередь из прибывающих мусоровозов, — рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Неполадки с сортировочными комплексами уже устранили. Регоператор по вывозу мусора работает в усиленном режиме. Все накопившиеся отходы уберут с контейнерных площадок в ближайшее время.

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