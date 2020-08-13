Где в Челябинске ограничат движение в четверг, 13 августа

Из-за ремонта на дорогах Челябинска ограничат движение.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске продолжают ремонтировать дорожную сеть. Не стал исключением и четверг, 13 августа. Рассказываем, на каких участках сегодня ограничат движение автотранспорта.
По данным администрации Челябинска, проблемы могут возникнуть на следующих участках дороги:
— улица Мира (от ул. Сталеваров до ул. Румянцева): здесь идет монтаж бортового камня и пандусов;
— улица Молодогвардейцев: на дорогу кладут асфальтобетонное покрытие;
— улица Артиллерийская: поздно вечером будут наносить горизонтальную разметку;
— улица Жукова: рабочие заняты демонтажом поребрика и асфальтобетонного тротуара, идет фрезерование проезжей части;
— улица Северо-Крымская: рабочие фрезеруют дорожное покрытие.
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