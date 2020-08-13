Многодетным семьям в Курганской области помогут погасить ипотеку

Максимальный размер помощи ипотечникам — 450 тыс. рублей Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Многодетные семьи, в которых третий и последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022, могут получить средства на погашение ипотеки. Об этом сообщили в правительстве Курганской области.

Максимальная сумма — 450 тыс. рублей. Средства направятся на закрытие основного долга. Однако если он меньше, то остаток можно потратить на погашение процентов.

Для того, чтобы получить финансовую помощь, нужно обратиться с заявлением и пакетом подтверждающих документов в банк, предоставивший кредит. Финансовое учреждение направит заявку в АО «ДОМ.РФ», которое является единым оператором реализации программы для всех регионов России. Там документы проверятся на подлинность. После рассмотрения заявки банка, организация перечислит кредитору деньги в счет погашения задолженности по кредиту.

Также в Курганской области действует программа по улучшению жилищных условий за счет средств областного бюджета. Получить помощь могут не только многодетные семьи. Этим в регионе занимается АО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация»

— Отдельным категориям жителей Курганской области и тем, кто планирует переехать в наш регион, в том числе молодым и многодетным семьям, педагогам и врачам, через нашу корпорацию предоставляются два вида субсидий — это субсидии на возмещение затрат на оплату первоначального взноса при ипотечном кредитовании в сумме до 300 тыс. рублей, а также субсидии на строительство (приобретение) индивидуальных жилых домов в сумме до 500 тыс. рублей, — отметил директор АО «КИЖК» Илья Васильев.

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