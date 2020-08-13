Итальянское кафе в центре Челябинске не вышло с карантина

Уже в прошлом. Фото: chelrestoran.ru.

Итальянское кафе Panini принимало гостей на проспекте Ленина, 61, более десяти лет. Но владелец решил больше не открывать его после коронавирусного карантина. На месте старого и любимого многими заведения открылась новая точка общепита — Friendly cafe.

Panini и нового заведения один хозяин — холдинг Restaurant Business Development. Кстати, в Челябинске под такой вывеской уже работают два заведения на Северо-Западе.

— С точки зрения продвижения пяти заведениям будет проще — одно меню, один интерьер и так далее, — цитирует Chel.DK.ru представителей компании-владельца.

Ранее в соседнем здании по проспекту Ленина, 59, что напротив областной публичной библиотеки, закрыли еще один культовый ресторан — «Сова». На его месте сейчас столовая «Вилка-Ложка».

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