В пандемию жители Челябинской области стали чаще откладывать деньги в банк

В пандемию челябинцы стали более бережливыми. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирус заставил многих задуматься о черных днях. Южноуральцы стали чаще откладывать деньги на будущее. С начала 2020 года объем банковских вкладов увеличился на 5,3% и достиг 485 млрд рублей, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Центробанка России.

Справедливости ради стоит заметить, что в марте и в мае объем вкладов падал. Видимо, людей пугала неопределенность. Но уже в июне показатели пошли в рост.

— В основном жители области сберегают средства в рублях. На иностранную валюту приходится 12,6% от общего объема депозитов, или чуть более 60 млрд рублей, — замечают в пресс-службе.

Также банкиры напоминают, что, несмотря на снижение процентных ставок по депозитам, вклады остаются доходным и наиболее надежным инструментом сбережений — государство гарантирует возврат вкладов в пределах 1,4 млн рублей, если что-нибудь случится с банком.

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