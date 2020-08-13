Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 13 августа 2020: болеют и переболели более 13 тысяч человек

Каждый день в регионе проводят несколько тысяч тестов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На утро 13 августа в Челябинской области подтверждены 13 тысяч 60 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории подтвердили 83 свежих случая.

В больницах области и под наблюдением докторов остаются 3 тысячи 663 человека. Накануне выписаны 92 человека.

Всего 9060 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Еще три человека с диагнозом «коронавирус» скончались.

61-летняя женщина из Миасса без тяжелых сопутствующих заболеваний умерла от коронавируса. Также погибли 78-летняя женщина из Магнитогорска и 82-летняя женщина из Трехгорного, у обеих были больное сердце и гипертония.

Всего за время пандемии в регионе умерли 295 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

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