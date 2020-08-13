В Челябинской области расширен список применения регионального маткапитала

На средства регионального маткапитала многодетная семья может теперь купить сад. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 13 августа, на заседании областного парламента в первом и третьем чтениях одобрен законопроект по изменению перечня использования регионального материнского капитала. В Челябинской области размер материальной поддержки семей составляет 100 тыс. руб.

Депутаты одобрили инициативу губернатора: теперь на эти деньги можно направить на покупку огородных земельных участков, садов, садовых домов. Хорошее подспорье для семьи!

Региональный маткапитал — очень востребованная мера поддержки. В прошлом году, по данным министерства социальных отношений, деньги получили 830 семей.

Напомним, в январе нынешнего года депутаты так же одобрили инициативу губернатора по увеличению размера маткапитала — с 63 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Он положен семьям при рождении третьего ребенка. Кроме того, шире стал круг получателей выплаты. Если до нынешнего года сумма полагалась только малоимущим, в семьях которых доход на каждого члена семьи не превышал прожиточный минимум, то сейчас капитал положен, если доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

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