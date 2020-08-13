В Кургане загорелся цех «Курганмашзавода»

Несмотря на небольшую площадь, пожар тушили по повышенному рангу. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области.

В «Курганмашзаводе» загорелась вентиляционная система. О пожаре в одном из цехов сообщили в курганском МЧС.

Тушили возгорание 45 человек и 9 единиц техники, они работали по повышенному рангу «Вызов № 2». Ликвидировали пожар на площади в два квадратных метра к вечеру 12 августа.

Эвакуация людей не потребовалась. Погибших и пострадавших нет.

По предварительной информации, причина возгорания — неисправность производственного оборудования и нарушение технологических и производственных процессов.

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