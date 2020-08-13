Приборостроение в ЮУрГУ — образование с полувековой историей

Фото: Олег Игошин

Сердце и мозг любого предприятия — инженер-приборостроитель. Именно он сегодня отвечает за цифровизацию предприятия и перевод его на рельсы «Индустрии 4.0», обеспечивает эффективную работу приборов и систем, контролирующих промышленные процессы.

В Южно-Уральском государственном университете приборостроителей готовят на кафедре Информационно-измерительной техники (ИнИТ) Высшей школы электроники и компьютерных наук, продолжая 60-летнюю традицию инженерного образования на Южном Урале.

Стратегическим партнером данного направления является корпорация Emerson — мировой лидер по автоматизации промышленности. Благодаря Центру компетенций компании Emerson, открытому в 2018 году в ЮУрГУ, студенты могут познакомиться со всеми ключевыми элементами цифровой трансформации промышленных предприятий и особенностями работы на производстве. Перед ними открывается перспективная профессия инженера по разработке приборных систем и по разработке программного обеспечения

Выпускники становятся желанными сотрудниками в корпорации Emerson и в других крупных промышленных предприятиях.

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