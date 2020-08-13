Девушке, сбившей насмерть инспектора ГИБДД в Челябинске, грозят пять лет заключения

Мужчина погиб на месте. Фото: сообщество «ЧП | ДТП Челябинск», ВК.

В Челябинске завели уголовное дело на молоденькую хозяйку Hyundai Solaris, которая минувшей ночью убила инспектора мотовзвода ГИБДД.

— По предварительной информации, 19-летняя девушка выбрала небезопасную скорость и, нарушив дистанцию, сбила инспектора ГИБДД, который патрулировал дорогу на мотоцикле. Обстоятельства ночной аварии выясняются. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

За нарушение правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека, девушке грозят пять лет заключения.

Напомним, авария произошла накануне на улице Литейной в Чурилово. От удара автомобиля полицейский вылетел на дорогу и погиб на месте.

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