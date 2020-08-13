Из-за пандемии коронавируса в школах Кургана вводятся новые правила

В Курганской области учебный год начнется с очных занятий, но изменения из-за пандемии коронавируса все-таки будут. В каждом учебном заведении разработан план по предотвращению распространения COVID-19.

Во все школы закуплены санитайзеры, бесконтактные термометры, рециркуляторы воздуха, а также различные дезинфицирующие средства. Каждое утро всем ученикам будут измерять температуру. Во время уроков в коридорах планируется проводить обеззараживание воздуха. Три раза в день — до уроков, после и на большой перемене — обязательна влажная уборка помещений.

Обучение будет вестись без смены кабинетов, на уроки учителя-предметники будут приходить к ученикам сами. Исключения — занятия с использованием специального оборудования: химия, физика, информатика и физкультура.

Для устранения утреннего скопления детей в школах составляются графики прибытия учеников. Сопровождающие детей должны быть в масках и перчатках. Информация об изменениях по каждой школе будет передаваться через родительские чаты и классных руководителей.

С 20 августа школы начнут прием старых и выдачу новых учебников. Каждый класс будет получать книжки по графику. Работа школьных столовых и буфетов в новом учебном году также будет организована с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

— Обучение должно быть максимально безопасным и для учеников, и для учителей. Эффективность профилактики во многом зависит от самодисциплины, все нововведения в части соблюдения санитарных норм в обязательном порядке должны быть доведены до коллективов образовательных организаций, самих детей и их родителей, — объяснил глава Кургана Андрей Потапов

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