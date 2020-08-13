В Курганской области заболевших коронавирусом стало на 20 человек больше

За сутки из больниц выписали 30 человек.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
13 августа в Курганской области обнаружили 20 новых случаев COVID-19. 12 из них зарегистрированы в Кургане, остальные — в Каргапольском, Притобольном, Куртамышском и Варгашинском районах.
Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 2578 случаев COVID-19. Вчера было выписано 30 человек.
Сейчас под медицинским наблюдением и на самоизоляции находятся 589 человек. Суммарно проведено 120 082 исследования.
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