В Курганской области заболевших коронавирусом стало на 20 человек больше

За сутки из больниц выписали 30 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

13 августа в Курганской области обнаружили 20 новых случаев COVID-19. 12 из них зарегистрированы в Кургане, остальные — в Каргапольском, Притобольном, Куртамышском и Варгашинском районах.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 2578 случаев COVID-19. Вчера было выписано 30 человек.

Сейчас под медицинским наблюдением и на самоизоляции находятся 589 человек. Суммарно проведено 120 082 исследования.

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