Прокуратура нашла опасную заправку в спальном районе Челябинска

Предприниматель заправляет машины без разрешения и без лицензии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Речь идет о газозаправочной станции для автомобилей на перекрестке улицы Ворошилова с улицей Молодогвардейцев. Прокуратура считает, что АГЗС представляет опасность для здоровья людей.

— Эта заправка не поставлена на учет в Ростехнадзоре. Уполномоченный орган не выдавал разрешение на ее работу. Кроме того, у владельца станции нет лицензии на такой вид работы, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В надзорном ведомстве полагают, что при таком халатном отношении к организации бизнеса автозаправка представляют угрозу для жителей города. Кроме того, АГЗС может нанести вред природе.

Прокуратура Курчатовского района обратилась в суд с иском о запрете работы опасной заправки.

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