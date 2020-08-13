«Стоит без окон, без дверей»: челябинцы придумали, как избавиться от старой развалюшки посреди жилого квартала

Владелец здания собирается его восстановить. Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

Жители улицы Краснознаменной давно страдали от соседства с полуразрушенным домом. В здании собирались бомжи и криминальные элементы, а забегавшие туда окрестные дети рисковали сломать себе руки и ноги. Решить проблему помогло письмо в прокуратуру.

— В ходе проверки установлено, что дом по адресу Краснознаменная, 21, разрушается. При этом здание не огорожено и в него беспрепятственно проникают третьи лица, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

После того, как на объект обратило внимание надзорное ведомство, собственник здания — ООО «АлеГео Групп» — убрал мусор вокруг и закрыл доступ в здание.

Кроме того, в здании провели техническую экспертизу. Оказалось, его еще можно спасти. Владелец дома задумался о ремонте и просчитывает варианты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru