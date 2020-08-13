Челябинский «Трактор» завершил победой выступление на Кубке Башкортостана

"Трактор" переиграл "Нефтехимик" на Кубке Башкортостана. Фото ХК "Трактор".

Последний, третий, поединок челябинцев на турнире в Уфе напоминал спортивные «качели». Счет в матче открыл форвард «Трактор» Вячеслав Основин. Нижнекамцы отыгрались и вышли вперед во втором период – 2:1. В третьем отрезке матче нападающий черно-белых Дмитрий Огурцов сравнял счет – 2:2, а чуть позже Ярослав Косов вывел «Трактор» вперед – 3:2.

Но за полторы минуты до сирены «Нефтехимик» выравнивает шансы – 3:3. Уже в овертайме новобранец «Трактора», шведский легионер Лоуренс Пилут ставит победную точку. Итог – победа челябинцев 4:3.

На Кубке Башкортостана «Трактор» провел три матча. В овертайме переиграл хозяев — «Салават Юлаев», уступил череповецкой «Северстали» и сегодня, 13 августа, опять в дополнительное время переиграл «Нефтехимик».

У нижнекамцев будет шанс отыграться. «Нефтехимик» станет одним из участников Кубка губернатора Челябинской области, который стартует в Челябинске 23 августа. Помимо «Трактора» на турнире сыграют также «Автомобилист», «Локомотив» и «Сибирь». Расписание — по ссылке.

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