Пассажиры маршрутки пострадали при столкновении с BMW в Челябинске

Больше всего досталось несчастному BMW.
Фото: Ольга АНТОНОВА
Несколько человек пострадали в массовом ДТП с участием маршрутки в Челябинске. Авария произошла на улице Братьев Кашириных днем 13 августа.
— На проезжей части столкнулись два автомобиля: Volkswagen Polo Седан и BMW. После этого BMW изменил траекторию движения и столкнулся с пазиком, который шел по маршруту №22, — рассказали КП-Челябинск в отделе пропаганды городской ГИБДД.
По предварительным данным, пострадали несколько пассажиров маршрутки и водитель BMW.
О характере травм в ГИБДД ничего не знают. Машины скорой все еще не вернулись назад на подстанцию, поэтому данные о пострадавших нам пообещали сообщить позже.
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