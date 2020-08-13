Пассажиры маршрутки пострадали при столкновении с BMW в Челябинске

Больше всего досталось несчастному BMW. Фото: Ольга АНТОНОВА

Несколько человек пострадали в массовом ДТП с участием маршрутки в Челябинске. Авария произошла на улице Братьев Кашириных днем 13 августа.

— На проезжей части столкнулись два автомобиля: Volkswagen Polo Седан и BMW. После этого BMW изменил траекторию движения и столкнулся с пазиком, который шел по маршруту №22, — рассказали КП-Челябинск в отделе пропаганды городской ГИБДД.

По предварительным данным, пострадали несколько пассажиров маршрутки и водитель BMW.

О характере травм в ГИБДД ничего не знают. Машины скорой все еще не вернулись назад на подстанцию, поэтому данные о пострадавших нам пообещали сообщить позже.

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