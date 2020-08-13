Курганские полицейские, заставившие бездомного признаться в краже, отделались условным сроком

Бездомный уже был судим
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Кургане осудили транспортные полицейских, заставивших бездомного признаться в хищении металлолома из железнодорожных вагонов, которое он не совершал. Взамен оперативники пообещали дать ранее судимому мужчине без определенного места жительства деньги и алкоголь. Инцидент произошел в декабре 2017 года.
— После, с привлечением должностных лиц Курганского линейного отдела МВД России на транспорте, не осведомленных о невиновности мужчины, они составили фиктивные документы, свидетельствующих о факте хищения металлолома и сдаче его в пункт приема металлолома, — рассказали в пресс-службе уральского следственного управления СК на транспорте.
Суд признал полицейских виновными в превышении должностных полномочий и назначил им два года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.
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