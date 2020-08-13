На строительство инфекционной больницы под Челябинском потратят 2,5 млрд рублей

Денежные средства на строительство будут выделены из бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области одобрили строительство инфекционной больницы за 2,5 млрд рублей. Такое решение приняли депутаты Законодательного Собрания региона на заседании 13 августа. Помимо этого, они внесли поправки в бюджет на ближайшие три года. Так, на борьбу с коронавирусом выделят более 6,5 млрд рублей, а на строительство и ремонт дорог Южного Урала дополнительно потратят 770 млн рублей.

Отметим, что срок окончания строительства инфекционной больницы уже известен. Объект должны сдать в декабре этого года. Планируется, что новое здание будет располагаться в Малой Сосновке под Челябинском. Оно должно стать корпусом ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3».

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