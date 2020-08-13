В челябинском аэропорту «заминировали» два самолета

Самолет компании «Аэрофлот» проверяют экстренные службы. Фото: читатель КП-Челябинск

В Челябинский аэропорт имени Курчатова потупила информация о бомбе. Как сообщил источник КП-Челябинск, «заминировали» два самолета. Один из них принадлежит компании «Аэрофлот», а другой — «Уральским авиалиниям». Сотрудники МЧС уже проверяют рейсы. В пресс-службе воздушной гавани информацию об сообщениях о минировании подтвердили.

— Сообщение о минировании пришло по электронной почте. Сейчас проводится проверка, — рассказали в пресс-службе аэропорта имени Курчатова.

Отметим, что это уже не первое сообщение о минировании в Челябинске. Так, 12 августа сообщалось об установках бомб в зданиях суда по всему городу. Посетителей и сотрудников пришлось эвакуировать. Однако саперы никаких взрывных устройств не обнаружили.

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