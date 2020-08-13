Челябинская область справилась с вызовом пандемии

Челябинская область справилась с беспрецедентным вызовом пандемии коронавируса. Но расслабляться нельзя. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Итоги беспрецедентной борьбы региона Алексей Текслер подвел на заседании областного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ. Как подчеркнул губернатор, с вызовом пандемии мы справились:

— В июне-августе количество заражений коронавирусом поступательно снижается. Число выявляемых случаев почти в 2,5 раза ниже, чем в период пиковых значений. Свободно более половины коечного фонда. Но это не повод расслабляться.

Следует и дальше строго соблюдать профилактические рекомендации Роспотребнадзора.

В регионе, поэтапно выходящем из режима изоляции, набирает темпы деловая активность, восстанавливается торговля, сфера услуг. Открыты музеи, спортшколы, учреждения дополнительного образования.

К «доковидному» профилю возвращаются отделения в больницах, определенные как госпитальные базы для лечения коронавирусных больных. Но две из них сохранят свой статус и профиль до конца года).

Никакой поспешности, чреватой повторным числом заболевших, акцентирует губернатор.

За время пандемии усилен потенциал региональной системы здравоохранения. Эта сфера — приоритет.

Область в сжатые сроки построит современную инфекционную клинику в Малой Сосновке, оснастив ее современным оборудованием.

Перед региональным правительством губернатор поставил задачу вовремя провести кампанию по вакцинации от гриппа. На контроле нужно держать начало производства отечественной вакцины от коронавируса, ускорить ее поступление. В первую очередь, нужно вакцинировать детей и пожилых людей.

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