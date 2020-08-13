В Челябинске скончалась медсестра, подхватившая коронавирус

Врачам не всегда удается спасти жизни больных коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске из-за ковидной пневмонии умер еще один медицинский работник. Ею стала медсестра «Челябинской областной клинической больницы». Она умерла 12 августа после продолжительной болезни.

— В системе здравоохранения она проработала свыше 30 лет. В 2012 году была переведена в отделение экстренной и плановой консультативной медицинской помощи, где работала до последнего времени, — сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

В начале мая в Челябинской области от коронавируса погиб 57-летний врач из Брединского района. Он заразился во время выездов для сбора материала у контактных лиц. Первые два теста показали отрицательные результаты, однако у мужчины развилась двухсторонняя пневмония, спасти его не смогли.

В мае же скончалась 68-летняя женщина-терапевт из больницы Златоуста.

А в середине июня от ковидной пневмонии скончался 24-летний водитель детской городской поликлиники №1 из Челябинска, незадолго до этого потерявший из-за коронавируса мать.

Также в июле умер 64-летний онколог Верхнеуфалейской центральной городской больницы. Перед смертью он получил условно-положительный результат теста на COVID-19.