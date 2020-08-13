Погода в Челябинске 14 августа 2020: еще один день без дождя

О жарких днях остались только воспоминания. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Португалии в этот день отмечают день рождения местной корриды, а в России — Медовый спас. Мы бы с радостью тоже зажгли на челябинских пляжах, но, увы, жаркое лето прошло. Температура продолжает падать. Какой будет погода в Челябинске 14 августа 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, воздух в областном центре прогреется до +18…+20. В городе будет облачно, но преимущественно без осадков. Ветер еле заметный, поэтому до семи часов вечера 14 августа в Челябинске объявлен режим «черного неба».

Синоптики полагают, что на этой неделе пятница станет последним днем без дождя. Уже в ночь на субботу в Челябинске ожидают кратковременный дождь. Мокрыми будут и выходные.

Такую погоду обещают в Челябинске на 14 августа 2020 года.

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