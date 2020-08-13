В Курганской области задержали мужчину, который пытался из ревности убить своего соперника

Хотя ревнивец использовал топор, пострадавший мужчина смог оказать сопротивление Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Курганской области сотрудники следственного комитета региона возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего жителя поселка Варгаши. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ («покушение на убийство»). Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, инцидент произошел ночью 12 августа.

— Подозреваемый пришел к бывшей супруге. Увидев через окно постороннего мужчину, он взял топор и вломился в дом, где на почве ревности нанес ему несколько ударов топором по рукам и телу. Однако довести свой преступный умысел, направленный на убийство последнего, злоумышленник не смог, так как потерпевший оказал активное сопротивление, — сообщили в надзорном ведомстве.

В конфликт между мужчинами вмешались сотрудники Росгвардии, которые прибыли на место происшествия по вызову хозяйки дома. Они задержали нападавшего и доставили его в отдел полиции.

В ближайшее время районным судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании 27-летнему обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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