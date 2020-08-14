Силовики задержали главу города Щучье в Курганской области

Чиновницу уже допросили следователи Фото: Олег ЗОЛОТО

Исполняющая обязанности главы города Щучье Курганской области Оксана Чуйкова незаконно выписывала премии сотрудникам администрации. Но не для того, чтобы поощрить своих подчиненных рублем. Полученные деньги они отдавали ей.

Все это продолжалось чуть больше года — с апреля 2019 года по май 2020 года. За это время Оксана Чуйкова обогатилась на 370 тыс. рублей. Такова версия следствия. В пятницу, 14 августа, следственный комитет сообщил о задержании.

— Женщина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения» (ч.3 ст.160 УК РФ), «Превышение должностных полномочий» (ч.1 ст. 286 УК РФ), — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Оксана Чуйкова допрошена следователем, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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