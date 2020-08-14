«Кого-то важного хоронят»: возле морга в Челябинске выставили наряды полиции

Возле морга железнодорожной больницы дежурят полицейские. Фото: Читатели КП-Челябинск

Возле морга железнодорожной больницы на улице Сулимова читатели КП-Челябинск заметили несколько нарядов ГИБДД. Очевидцы недоумевают, зачем там столько полицейских.

— Стоят от одного перекрестка и до другого. Их там человек 6-7. Может кого-то важного хоронят? — рассказывает читатель КП-Челябинск.

Оказывается, сегодня проходит прощание с инспектором мотовзвода, которого в среду, 12 августа, сбила 19-летняя девушка. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в отделе пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Погибшему было 40 лет. У него остались семья и дети.

Напомним, ночью челябинка наехала на патрульного мотоциклиста. От полученных травм он скончался на месте. Теперь девушке грозит пять лет лишения свободы.

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