Машинист «Мечел-Кокса» попал на доску почета наставников России

Работника завода «Мечел-Кокс» (входит в Группу «Мечел») включили в фотогалерею лучших наставников страны. Онлайн-проект «Доска почета наставников России» создан некоммерческим партнерством «Центральный институт труда» (ЦИТ) с целью возрождения наставничества на производстве и передачи опыта и знаний молодым сотрудникам.

На сайте ЦИТ размещены фотографии лучших наставников организаций, предприятий и компаний различных отраслей страны. Руководство «Мечел-Кокса»единогласно определило кандидатом от предприятия Игоря Леонидовича Ратникова — машиниста коксовых машин, инструктора производственного обучения завода.

На предприятие Игорь Леонидович пришел после окончания военной службы и работает машинистом коксовых машин уже 39 лет. За это время он зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист: он умеет работать на всех типах машин (коксовыталкивателе, загрузочном вагоне, двересъемной машине), а также владеет смежной специальностью слесаря-ремонтника,высокие профессиональные навыки позволяют ему совмещать несколько операций в ходе работы. Ученики Игоря Ратникова отмечают, что он всегда помогает советом и делом молодым работникам, охотно делится своими профессиональными знаниями и опытом. За год Игорь Леонидович обучает по 3-5 машинистов коксовых машин и с 1987 года является инструктором производственного обучения завода.За высокие показатели в работе удостоен звания «Почетный металлург».

— Участие в проекте наставничества — отличная возможность рассказать о лучших наставниках, повысить престиж профессии металлурга. На «Мечел-Коксе» наставничество играет большую роль в воспитании молодых сотрудников. Образование и книги по профессии не заменят реального общения с опытными мастерами, которые могут поделиться с молодым поколением главным — ценным рабочим опытом, — отметил управляющий директор ООО «Мечел-Кокс» Николай Мотин.

НП «Центральный институт труда» — профессиональное объединение наставников, созданное в 2016 году с целью развития института наставничества в России. Штаб-квартира организации расположена в Екатеринбурге. ЦИТ является инициатором формирования «Союза наставников по повышению производительности труда».

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