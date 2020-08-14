Челябинцы смогут лично пожаловаться Уральскому транспортному прокурору

Владимир Дроздецкий приедет в Челябинск 17 августа

17 августа Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий проведет в Челябинске прием граждан по вопросам транспортной безопасности на объектах инфраструктуры железнодорожного, воздушного и водного транспорта.

Записавшиеся смогут пожаловаться на нарушение трудовых прав работников, задействованных в обеспечении воздушных и железнодорожных перевозок, медицинских работников дорожных клинических больниц, прав инвалидов и несовершеннолетних.

Прием состоится в здании Челябинской транспортной прокуратуры с 14.00 (по местному времени) по адресу: г. Челябинск, ул. Овчинникова, 6.

Предварительно записаться на прием можно по телефонам: 8(343) 356-74-91 - старший помощник Уральского транспортного прокурора по правовому обеспечению. При себе необходимо иметь паспорт.

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