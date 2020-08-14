Десятки домов в Кургане останутся без воды в выходной день

Воду в Кургане отключают из-за большого износа коммуникаций. В ряде районов повреждения доходят до 100%. Фото: пресс-служба АО «Водный союз»

15 августа в Кургане с 9:00 до 21:00 в ряде домов отключат холодное и горячее водоснабжение. Это связано с врезкой нового водопровода по адресу Куйбышева 108. Воды не будет по следующим адресам:

— ул. Куйбышева, № 80, 92, 108, 114, 116, 116а, 118, 120, 122, 137, 137а, 151, 153, 157, 155, 157б, 159.

— ул. Советская, № 196

— ул.Орлова, № 2, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 5, 7, 9.

— ул. Новая, №7.

— ул. Савельева, № 5 (бассейн «Олимп»), 6, 18, 20.

— ул. Блюхера, № 2 (Детский сад №20 «Рябинушка»), 6, 7, 22.

— ул. Сибирская, № 1а (Ледовая арена «Юность»), 1 (Спорткомплекс им. Горбенко), 3а, 22, 56, 58, 2, 4а, 8к1, 8, 8стр.2, 10, 12, 46

— ул. Б.Петрова, № 1, 3, 9, 12, 14.

— ул. Уральская, № 1, 2, 4, 6, 35.

— ул. Аргентовского, № 22

— ул. Кравченко, № 23, 26, 28 (Лицей №12).

— Теплопункты № 24, 60, 76, 67.

К местам отключения будет осуществлять подвоз воды. О месте стоянки и времени подвоза можно узнать в центральной диспетчерской службе по номерам: 46-11-73, 46-60-30.

Напомним, на прошлой неделе холодную и горячую воду отключили не только в Кургане, но и соседних населенных пунктах.

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