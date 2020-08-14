Челябинские школьники получили полмиллиона за изобретение экзоскелета

Над изобретением челябинцы трудились на протяжении года Фото: robo74.ru

Воспитанники челябинского технопарка «Кванториум» изобрели экзоскелет для реабилитации конечностей у пациентов, которые перенесли инсульт или тяжелые травмы. Такое устройство было высоко оценено Фондом содействия инновациям, поэтому ребята с педагогом удостоились полумиллионного гранта в конкурсе «Умник».

Предпосылки для создания экзоскелета появились у школьников во время общения с руководством крупного медицинского учреждения. Тогда ребята решили, что новое изобретение, пусть и сложное, будет им по плечу. Под руководством педагога они изучали аналогичные экзоскелеты, а также консультировались со специалистами в области медицины.

— Я горжусь нашими воспитанниками, это огромное достижение! Ведь «Умник» — «взрослый» конкурс: впервые грант получил проект, созданный детьми. Наши ребята — это будущее российской науки, — рассказал руководитель Регионального центра технического творчества, куратора сети детских технопарков на Южном Урале Владислав Халамов.

Над своим проектом ребята трудились на протяжении года. Медицинское сообщество высоко оценило получившийся экземпляр. Изобретение не только ускорит реабилитацию пациентов, но и оптимизирует трудовые затраты медиков. Ребята уже разрабатывают следующую модель экзоскелета. Ее сделают более удобной для пациентов, в создании используют более легкие материалы, а сама конструкция получится компактней.

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