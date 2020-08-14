В Курганской области открыли бани и сауны

В банях и саунах должна проводиться дезинфекция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

13 августа в Зауралье разрешили работать баням и саунам. Новостью об этом на своей странице во «ВКонтакте» поделился заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов. Решение об открытии принял оперативный штаб региона.

— Разрешить с 13 августа работу бань и саун с обязательным проведением в полном объеме санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предотвращению и распространению новой коронавирусной инфекции, — сообщается в документе.

Отметим, что по последним данным оперштаба в Курганской области коронавирусом заболели еще 23 человека. За последние сутки выписан 21 человек. Всего с начала пандемии официально подтверждено 2601 случай.

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