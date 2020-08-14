Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 14 августа 2020 года: новых заболевших больше, чем выписанных

На лечении находятся 578 жителей Зауралья Фото: Валентина ВАГАНОВА

Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 14 августа 2020 года пополнилось еще 23 новыми случаями. Традиционно больше всего зараженных — 12 человек — в Кургане. Еще двое в Шадринске, остальные — в Шадринском, Каргапольском, Варгашинском, Шумихинском, Сафакулевском, Кетовском и Юргамышском районах.

Всего с начала пандемии ковид выявлен в 2601 жителей Курганской области. Из них под медицинским наблюдением и на самоизоляции остаются 578 человек, остальные выписаны.

Ранее власти объявили о новых послаблениях — разрешено работать баням и саунам.

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