В Курганской области компания «мстителей» похитила мужчину

Следственный комитет передал дело в суд Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мишкинском районе пьяная компания решила отомстить за свою подругу. Они нашли предполагаемого виновника и похитили его. Инцидент произошел 25 марта. Двое мужчин и женщина приехали к дому своего 31-летнего односельчанина и попросили выйти на улицу.

Потерпевшего избили, посадили в машину и увезли домой к обвиняемой.

— Удерживая мужчину в помещении пристроя, они требовали его признаться в совершении противоправных действий в отношении их знакомой, при этом продолжая его избивать. При появившейся возможности потерпевшему удалось вырваться и он вернулся домой, — рассказали в СУ СКР по Курганской области.

О похищении заявили родственники мужчины. Уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия» (п. «а, в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ) передано в суд. Максимальное наказание — два года лишения свободы.

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