Минобр Челябинской области назвал количество стобалльников на ЕГЭ

В этом году ЕГЭ сдавали 14 тысяч школьников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова озвучила количество выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ. Максимальные баллы набрали ученики из Челябинска, Магнитогорска, а также Снежинска и Озерска.

— В этом году 100 баллов набрали 168 выпускников, — рассказала Елена Коузова. — По 200 баллов набрали одиннадцать человек. В Челябинске это — три ученика лицея №31 и один из школы № 68.

Всего ЕГЭ в Челябинской области сдавали 14 тысяч человек. 9 выпускников набрали заветные 100 баллов по физике. 300 баллов удалось получить Арсению Сенокосову из снежинской школы №127. Южноуралец рассказал, что на репетиторов много тратиться не пришлось, а в подготовке помогали различные вебинары.

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