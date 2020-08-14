«Дрон не поджарил»: в Магнитогорске сняли захватывающее дух видео, пролетев сквозь звезду с Вечным огнем

Кадры получились очень эффектными Фото: кадр из видео instagram.com/shamkhal_fpv

Видеограф Шамхал Эйвазов из Санкт-Петербурга давно хотел пролететь на дроне сквозь звезду с Вечным огнем. По словам мужчины, одна из попыток заснять видео едва не увенчалась потерей квадрокоптера.

— Пролет сквозь звезду с огнем планировал задолго до поездки в Магнитогорск, — написал Шамхал в Instagram. — Сегодня проснулся в 6 утра и поехал к монументу. На одном из тестовых пролетов дрон застрял внутри звезды рядом с огнем, успел быстро его скинуть оттуда, все обошлось, дрон не поджарил.

«Каменный цветок» с Вечным огнем в Магнитогорске является частью композиции «Тыл — фронту». По задумке меч, выкованный на Урале, подняла «Родина мать» в Волгограде, а после сражения «Воин освободитель» в Берлине опустил оружие.

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