В Челябинской области создают музей норки

В будущем музей даст начало питомнику. Фото: Влад КОМЯКОВ

В селе Тюлюк Катав-Ивановского района планируют создать музей норки, сообщает сайт «Полит74».

Музей хотят создать в визит-центре «Тюлюк» в следующем году. Сейчас местные специалисты изучают опыт коллег Ильменского заповедника, где существует питомник норок. В будущем в Тюлюке также намерены разводить эту ценную живность.

Село Тюлюк каждый год посещают около 60 тысяч туристов. Именно здесь начинаются несколько популярных горных маршрутов. В Тюлюке уже начали создавать первые объекты национального парка «Зигальга». Например, этой осенью появится подвесной мост через реку Юрюзань.

— У отдыха в горах есть свои преимущества по сравнению с пляжным. Здесь меньше туристов, можно побыть наедине с природой. И очень доступные цены. Причем, в отличие от озер, это отдых круглогодичный и во многом более живописный, — считает заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко.

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