«Сразу кондуктора нашлись»: прокуратура проверит, почему водители трамваев в Челябинске работают как маршрутчики

Пассажиры подходят к кабине водителя и оплачивают проезд, либо он сам выходит в салон Фото: Ирина ФАДЮШИНА

После публикации «Комсомолки» о том, что в челябинских трамваях водители вынуждены работать за себя и за отсутствующего кондуктора, в «ЧелябГЭТ» нагрянула прокурорская проверка.

— Вчера к нам прокуратура приходила. Все начальство бегало на изжоге, все злые. А сегодня все вагоны с кондукторами вышли! Вы представляете?! Сразу все нашлось у них, — рассказал один из сотрудников «Горэлектротранса».

Сотрудники надзорного ведомства проверят соблюдение трудового законодательства, а том числе: условия работы, как оплачивается труд транспортников и как совмещают две профессии.

— Организована проверка, по результатам которой будут приняты меры. Вчера был первый выход, — рассказал помощник прокурора Тракторозаводского района Иван Быков.

Напомним, в конце июля в Челябинске выпустили на линию трамвай без кондуктора. Вагоновожатый, как маршрутчик, принимал оплату за проезд. Как оказалось, в этот день кондуктор внезапно заболел, и водитель проявил инициативу, проработать в одного. Его коллеги испугались, что начальству понравится такая конвергенция. Так и вышло: на этой неделе уже несколько вагонов колесили без кондукторов.

При этом, с водителями трамваев не заключали никаких допсоглашений и получат ли они прибавку к зарплате, — не ясно.

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