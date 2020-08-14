«Вы будете это видеть из окна»: хрущевка цвета вырви глаз возмутила жителей Челябинска

Хрущевку в Метллаургическом районе красят в ярко-желтый. Фото: vk.com/chel4m3

В Металлургическом районе на улице Шоссе Металлургов,47А фасад пятиэтажки красят в ярко-желтый цвет. Покрасить пока что успели только часть здания, но оно уже выглядит вызывающе.

Жителям соседнего дома цвет пришелся не по душе. Один из соседей поделился своим возмущением в соцсетях.

— Как вам цвет? А если вы будете видеть это из окна изо дня в день на протяжении нескольких лет? — пишет челябинец.

Оказывается, жильцы хрущевки сами выбрали такой насыщенный желтый цвет. Об этом КП-Челябинск рассказали в управляющей компании, которая занимается покраской фасада.

Пользователи соцсетей оценили выбор жителей пятиэтажки, они сомневаются, что цвет будет радовать глаза в течение нескольких лет:

— Хороший цвет, привыкли жить во всем сером, да?

— Я только за! Побольше таких ярких красок на ЧМЗ!

— Отличный цвет. Правда, потускнеет, наверное, быстро.

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