Участки для голосования в Челябинской области снабдят санитайзерами и масками

В Челябинской области во время выборов будут соблюдены все меры для недопущения распространения ковида. Фото: Андрей АБРАМОВ

В эти минуты в резиденции губернатора идет совещание под руководством полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. В повестке — обсуждение вопросов законности в ходе выборов в органы госвласти и органы местного самоуправления в УрФО. Главы других регионов округа участвую в формате видеоконференцсвязи.

Во вступительном слове полпред подчеркнул, что избирательная кампания проходит на непростом фоне коронавирусной эпидемии. Число регистрируемых случаев в УрФО снизилось в два раза.

— Но нельзя исключать осенью вторую волну. Регионам нужно использовать опыт, накопленный во время голосования по поправкам в Конституцию, — сказал полпред.

Важно использовать санитайзеры, маски, разовые шариковые ручки.

Губернатор Алексей Текслер отметил, что область готовится к избирательной кампании в штатном режиме. На участках будет видеонаблюдение, в каждом будут дежурить полицейские. На входе установят металлодетекторы. Разработаны планы возможной эвакуации. На контроле — соблюдение требований санитарной безопасности для недопущения распространения ковида.

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