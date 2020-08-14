В Челябинске пропал необычный ручной сокол

Птицу ищут уже несколько дней. Фото: vk.com / Регион-74 | Челябинск

В Челябинске потерялся ручной сокол-пустельга. Объявление о пропаже появилось 12 августа в одном из городских пабликов. Как написали хозяева, птица улетела от них в Советском районе на улице Шахтерская. Теперь пернатого пытаются найти, чтобы вернуть обратно домой.

«Размер 15-20см, надеты коричневые опутенки (Кожаные браслеты с отверстиями для шнурка, которые надеваются на лапы птицы для удержания — прим. ред.). Если вы бываете поблизости, присмотритесь, прислушайтесь, может кричать, может зацепиться опутенками. Птица всю жизнь жила в доме, не умеет охотиться и защищать себя, на улице погибнет, помогите вернуть домой! — пишут в соцсетях хозяева птицы.

В комментариях к посту сообщают, что видели сокола в разных частях Металлургического района. Однако хозяева птицу до сих пор так и не поймали.

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