Депутат Госдумы Андрей Барышев побывал на месте строящегося храма в честь Святого праведного воина Федора Ушакова

На большой поляне, где раньше было футбольное поле, собрались представители Челябинской Епархии, Морского Собрания, общественных организаций, жители поселка Аэропорт.

Место строительства храма было выбрано не случайно — неподалеку от дороги, ведущей к воздушным воротам Челябинска. Церковь прекрасно впишется в местный ландшафт и станет некой визитной карточки нашего города, встречая гостей своим великолепным видом.

Строительство храма инициировали жители поселка Аэропорт. Несколько лет назад они начали собирать подписи в поддержку своей инициативы. Идею подержало и Морское Собрание Челябинской области, которое предложило организовать мемориал павшим морякам-южноуральцам, посадить аллею Славы.

И вот 12 августа, в день 20-летия гибели моряков атомной подводной лодки «Курск» на месте строительства храма состоялась торжественная церемония установки и освящения креста и закладного камня, которую провел митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Почетным гостем мероприятия стал депутат Госдумы, известный общественник и меценат, лидер движения «Соцгород» Андрей Барышев, при поддержке которого в Челябинске построен не один храм.

По словам парламентария, каждая новая церковь — это возрождение духовности, истинных человеческих ценностей.

— Говорят же: строятся храмы — возрождаются души. И я очень рад, что новые церкви появляются не только в городе, но и в отдаленных поселках, — подчеркивает Андрей Барышев.—Уникальность храма Святого праведного воина Федора Ушакова в том, что здесь подразумевается целый мемориальный комплекс, с аллеей Славы, кладбищем для выдающихся ветеранов флота. Также планируется открыть Воскресную школу.

Напомним, в прошлом году депутат одним из первых присоединился к проекту Челябинской Епархии по возрождению заброшенных сельских храмов, в рамках которого планируется восстановить порядка 10 храмов Красноармейского района. Андрей Барышев заказал строительную экспертизу старинной церкви в селе Биликуль. В дальнейшем будет решаться вопрос о ее поэтапном восстановлении. А в Челябинске в ближайшее время откроется Храм Дмитрия Донского в Металлургическом районе, который также строился при финансовой поддержке депутата Госдумы.