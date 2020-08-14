«Большая инспекция» в Челябинске, школьные линейки и ремонт «Юности»: чем горожанам запомнилась уходящая неделя

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Уходящая неделя в Челябинске была богата на новости и события. Рейтинг самых запоминающихся составили авторы городского телеграм-канал «Челябушка».

Событием недели назвали личную оценку губернатором темпов благоустройства в Челябинске. Глава региона раскритиковал подрядчиков и предупредил их о включении в «черный список».

Решением недели стало сообщение Алексея Текслера о том, что все южноуральские школы возобновят обучение в прежнем виде с 1 сентября. Заработать общеобразовательные учреждения смогут при обязательном соблюдении эпидемиологических мер. Нужно будет придерживаться требований Роспотребнадзора: проветривать и убирать классы и коридоры, обеззараживать воздух, измерять температуру ученикам и пополнять санитайзеры.

Мероприятием уходящей недели стало открытие на Кировке стелы с отсчетом времени до выборов в ЗСО. Обратный отсчет времени до 13 сентября будет вестись на электронном табло. А выбрать южноуральцы должны 60 депутатов Законодательного собрания, половина из них — представители партий. В выборах будут участвовать девять партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», «Партия пенсионеров», «Партия роста», «Родина» и «Зеленая альтернатива».

Дискуссией недели общественники назвали рассмотрение в мэрии 15-летней стратегии развития Челябинска. Вице-мэр по экономике Олег Извеков заявил, что цель будущей стратегии — «Челябинск — Техноград». Миссия города — «концентрация интеллектуального капитала, генерирующего инновации». Однако общественники сомневаются в реализации всех планов: ведь стратегию развития, рассчитанную до 2020 года, не удалось полностью воплотить в жизнь.

А вот сюрпризом недели для многих стало то, что аукцион на ремонт дворца спорта «Юность» выиграла фирма «Территория», торгующая лесом, яйцами и зерном. Причем, как сообщает «Челябушка», в штате этой компании фигурирует всего лишь один сотрудник. Так вышло, что «Территория» единственная подала заявку на аукцион и стала победителем. Общественники опасаются: не пора ли начинать волноваться за судьбу «Юности»?