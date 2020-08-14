Челябинскую область отметили за работу по нацпроектам

Регион строит школы и садики. Фото: gubernator74.ru

На совещании по подготовке к сентябрьскому голосованию, которое прошло в Челябинске, полномочный представитель президента Николай Цуканов отметил хорошие темпы реализации национальных проектов в Челябинской области.

— Мы видим, что национальные проекты, несмотря на коронавирус, продолжают исполняться, и регион в этой части демонстрирует один из лучших результатов, — сказал Цуканов.

Нашей области есть чем гордиться. Например, по национальному проекту «Демография»до конца года в области будет выкуплено семь новых зданий под детсады на 1510 мест. Плюс, завершится строительство пяти садиков на 1310 мест. Кроме того, начато строительство 13 садов. Их введут в строй в 2021 г.

В рамках нацпроекта «Образование» до конца года появится 2836 школьных мест. Так, в Челябинске 1 сентября учеников примет школа на 1500 мест в «Парковом». На тысячу мест — в микрорайоне N 145 Магнитогорска. В микрорайоне «Славино» деревни Новоказанцево до конца года появится новое здание для учеников 1-4 классов.

По нацпроекту «Жилье» область опережает задачи по расселению ветхо-аварийного жилья. До конца года эти показатели будет превышены в два раза.

Достигает регион целей по другим нацпроектам.

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