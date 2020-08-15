«Зима уже близко?» Житель Челябинской области обнаружил за окном снегиря

Снегирь под окнами жилого дома. Фото: сообщество "Копейск (В) Теме".

Жителя Копейска напугал снегирь, отдыхающий на ветках дерева прямо под окнами жилого дома. Птица, которую трудно спутать с другой, забралась в центр города.

Наш земляк не поленился и снял залетную на телефон, а потом выложил в социальные сети.

— Неужели зима уже близко? — задумался автор фото.

Спешим обрадовать: опасения за погоду напрасны. Мы действительно привыкли видеть снегирей на голых ветках, посреди зимних пейзажей. И ошибочно думаем, будто в теплое время года они улетают в холодные страны. Однако это не так.

Снегирь относится к оседлым птицам, которые обитают в лесах. Из-за этого мы и видим их редко. Зимой же на фоне снега их красные грудки хорошо различимы и привлекают взгляд горожан.

Кстати, красные грудки у самцов снегирей, а у самой они буровато-серые.

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