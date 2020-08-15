Сильные ливни, гроза и туман: какими будут эти выходные в Челябинской области

Остаток лета будет дождливым и довольно прохладным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нынешние выходные, 15 и 16 августа, обещают быть в меру холодными и дождливыми. Такой прогноз дает Челябинский гидрометцентр. Но не всем территориям области не повезло одинаково. Разбираемся с обещаниями небесных провидцев подробнее.

В субботу, 15 августа, по всей Челябинской области +14…+19 тепла, однако на юге нашего региона воздух прогреется до +24 градусов. В Челябинске +17…+19. Местами по области пройдут сильные ливни с грозой, а этим утром отдельные города и поселки проснулись в тумане. Но в Челябинске дождь ожидают лишь кратковременный.

В воскресенье, 16 августа, по области потеплеет до +22 градусов, но в Челябинске всего +18. По области также возможны сильные ливни, в областном центре — временами дожди.

Такой же прогноз погоды синоптики дали и на понедельник, 17 августа. И такая погода считается нормой для конца лета.

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