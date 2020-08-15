Апартаменты, офисы и торговля: в Челябинске собираются строить 55-этажный небоскреб

Это бизнес-центр "Высоцкий" в Екатеринбурге. В Челябинске хотят построить такой же небоскрею. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На берегу Миасса, в районе незаконченной стройки конгресс-холла «Крылья», планируют построить 55-этажный небоскреб. Информацию об этом подтвердила компания-застройщик «Трест «Магнитосрой», которая принадлежит бизнесмену Олегу Лакницкому.

На этой неделе мэрия Челябинска распорядилась подготовить документы по планировке территории в границах улицы Братьев Кашириных, Российской, Труда и Береговой.

О самом здании пока известно, что оно будет на один этаж выше бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге, высота которого составляет 188,3 метра. В здании разместятся апартаменты класса «люкс», а также торговые площади и офисные помещения.

Для сравнения: высота небоскреба на Кировке «Челябинск-Сити» всего 111 метров. Новое будет едва ли не в два раза выше.

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