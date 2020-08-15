Где в Челябинске ограничат движение в субботу, 15 августа

Движение ограничили из-за ремонта дорог.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ремонт дорог продолжается в областном центре и в выходные. Рабочие торопятся сделать как можно больше, пока позволяет погода. Рассказываем, на каких участках дорог ограничат движение в субботу, 15 августа.
По данным мэрии, движение ограничат на следующих участках:
— улица Мира (от улицы Сталеваров до улицы Румянцева) — здесь идет монтаж бортового камня и пандусов;
— улица Новороссийская — поздно вечером рабочие будут укладывать асфальтобетонное покрытие;
— улица Молодогвардейцев — идет устройство асфальтобетонного покрытия;
— улица Артиллерийская — ближе к ночи будут наносить горизонтальную разметку;
— улица Жукова — проводится демонтаж поребрика и асфальтобетонного тротуара, потом будут устанавливать новые, также здесь фрезеруют проезжую часть;
— улица Северо-Крымская — фрезеруют дорожное покрытие;
— улица Индивидуальная — идет демонтаж и установка бордюрных камней;
— улица Потемкина (участок от улицы Героев Танкограда до улицы Горького) — проводится установка бордюрных камней;
— улица Марченко — идет подготовка и асфальтирование дворовых проездов.
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