Где в Челябинске ограничат движение в субботу, 15 августа

Движение ограничили из-за ремонта дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонт дорог продолжается в областном центре и в выходные. Рабочие торопятся сделать как можно больше, пока позволяет погода. Рассказываем, на каких участках дорог ограничат движение в субботу, 15 августа.

По данным мэрии, движение ограничат на следующих участках:

— улица Мира (от улицы Сталеваров до улицы Румянцева) — здесь идет монтаж бортового камня и пандусов;

— улица Новороссийская — поздно вечером рабочие будут укладывать асфальтобетонное покрытие;

— улица Молодогвардейцев — идет устройство асфальтобетонного покрытия;

— улица Артиллерийская — ближе к ночи будут наносить горизонтальную разметку;

— улица Жукова — проводится демонтаж поребрика и асфальтобетонного тротуара, потом будут устанавливать новые, также здесь фрезеруют проезжую часть;

— улица Северо-Крымская — фрезеруют дорожное покрытие;

— улица Индивидуальная — идет демонтаж и установка бордюрных камней;

— улица Потемкина (участок от улицы Героев Танкограда до улицы Горького) — проводится установка бордюрных камней;

— улица Марченко — идет подготовка и асфальтирование дворовых проездов.

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