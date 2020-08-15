«Каменная башка!»: велосипедист головой разбил стекло иномарки в Челябинске

Только чудом байкер не убился сам. Фото: «ЧП | ДТП Челябинск».

В пятницу, 14 августа, велосипедист протаранил головой иномарку. Опасный трюк попал на камеру видеорегистратора идущего сзади автомобиля. Видео появилось в сообществе «ЧП | ДТП Челябинск».

ДТП произошло на перекрестке улиц Блюхера и Рылеева в десять сорок утра. Байкер, ехавший по проезжей части в потоке машин, не заметил, как затормозила идущая перед ним легковушка Datsun, и протаранил ее багажник.

Как видно на видео, от удара велосипед вместе с байкером отбросило на проезжую часть. К счастью, других машин на этом пяточке не было. Правда, за пару секунд до аварии здесь прошел грузовик.

Из Datsun выскочил разъяренный водитель. Но догнать велохама мужчина не смог. Парень схватил свой велосипед и побежал с ним в сторону тротуара.

У машины разлетелось заднее стекло.

— Каменная башка! — удивляются подписчики паблика.

На багажнике пострадавшего автомобиля осталась что-то, выпавшее из кармана или из рук велосипедиста.

— Надеюсь, это кошелек, — замечает один из читателей паблика.

Хозяин Datsun обратился в полицию, виновника ДТП уже ищут.

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