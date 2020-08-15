Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 15 августа 2020: уже 70 с хвостиком

За прошедшие сутки выписаны 246 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки в Челябинской области диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 79-ти человек. Количество вновь зараженных стабильно снижается. Всего за время пандемии новой инфекцией заразились 13 тысяч 221 человек.

На лечении остаются 3416 южноуральцев.

За прошедшие сутки выписаны 246 человек.

Пока не радуют данные по погибшим. Жертвами ковид стали еще четверо жителей региона. Это пациенты из Челябинска и Магнитогорска.

От коронавируса скончался относительно молодой 47-летний мужчина, у которого не было тяжелых сопутствующих заболеваний. Это еще одно напоминание о коварстве нового вируса.

Также среди погибших 83-летний мужчина и 85-летняя женщина с больными сердцами и сосудами и 63-летний мужчина с сахарным диабетом.

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