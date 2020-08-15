Рыбаки нашли два бронебойных снаряда на берегу озера в Челябинской области

Опасные находки могли рвануть. Фото: Росгвардия Челябинской области.

Озеро Курлады под Копейском давно известно местным рыбакам. Любители ловли приезжают сюда за карасями и пелядью. А на этой неделе они нашли у воды артиллерийский снаряд. На место тут же вызвали специалистов ОМОНа Росгвардии.

— Обращение к специалистам оказалось оправданным. Найденный предмет оказался бронебойным снарядом 45-го калибра. И хотя снаряд полностью был покрыт ржавчиной, он представлял опасность для окружающих, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

По берегу пустили служебную собаку. Она нашла еще один такой же предмет.

Оба снаряда уничтожили.

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