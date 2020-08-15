Еще 42 человека подхватили ковид за минувшие сутки в Челябинске

Даже на рабочем месте не забывайте про маску.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Количество зараженных коронавирусом день ото дня продолжает снижаться. За минувшие сутки в Челябинской области этот диагноз впервые услышали еще 79 южноуральцев. Более половины из них — жители областного центра.
— За минувшие сутки в городе подтверждены 42 случая заражения коронавирусом, а поправились и выписаны с больничного 76 человек, — сообщает пресс-служба администрации города.
Продолжают лечение 1,5 тысячи человек и только 269 лежат в стационарах — подавляющее число зараженных находятся дома.
Челябинск по-прежнему лидирует среди территорий Челябинской области по числу зараженных. Власти города призывают людей соблюдать меры предосторожности и не заниматься самолечением.
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