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Коронавирус Covid-19

Еще 42 человека подхватили ковид за минувшие сутки в Челябинске

Это более половины всех заразившихся по Челябинской области
Лидия ПесковаЛидия ПесковаЛидияПескова
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Даже на рабочем месте не забывайте про маску.

Даже на рабочем месте не забывайте про маску.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество зараженных коронавирусом день ото дня продолжает снижаться. За минувшие сутки в Челябинской области этот диагноз впервые услышали еще 79 южноуральцев. Более половины из них — жители областного центра.

— За минувшие сутки в городе подтверждены 42 случая заражения коронавирусом, а поправились и выписаны с больничного 76 человек, — сообщает пресс-служба администрации города.

Продолжают лечение 1,5 тысячи человек и только 269 лежат в стационарах — подавляющее число зараженных находятся дома.

Челябинск по-прежнему лидирует среди территорий Челябинской области по числу зараженных. Власти города призывают людей соблюдать меры предосторожности и не заниматься самолечением.

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